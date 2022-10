Hackers exigem R$ 25 milhões para devolver dados da Record, diz colunista

O conteúdo da RecordTV foi sequestrado por hackers no último sábado (9) e, até o momento, a emissora não conseguiu recuperá-los. Sob ameaças, os hackers estariam pedindo o valor de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) para devolver tudo à empresa.

Segundo apurações do colunista Ricardo Feltrin, caso a emissora não faça o depósito do dinheiro, eles vão divulgar tudo em um blog feito por eles. O valor de 5 milhões de dólares seria referente ao "desconto" que os suspeitos deram à emissora.

Isso porque, inicialmente, eles pediram US$ 7 milhões (R$ 35 milhões). A situação foi exposta pelo especialista em "cibersegurança", Germán Fernández e repercutida pelo jornalista Felipe Payão, editor e diretor do documentário "Realidade Violada", produção do site TecMundo.

Dados sequestrados

Os arquivos que estão sob poder dos hackers contêm gravações de programas e quadros passados, além de programas que seriam exibidos no futuro e que já estariam gravados. Informações financeiras sigilosas da RecordTV também foram roubadas e dados dos funcionários.

"Tivemos todo tempo para estudar toda a sua infraestrutura e vocês não serão capazes de parar o ataque", disseram os hackers.