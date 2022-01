Hackers voltam a invadir site do governo e criticam redução de público em eventos

O Governo da Bahia voltou a ser alvo de um ataque de hackers. Desta vez, a invasão foi ao portal da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), na manhã desta terça-feira (25).

Essa é a segunda vez em menos de uma semana que sites do governam passa por essa situação. Na última quinta (20), pelo menos outros 21 portais foram invadidos por um grupo do Paraná.

No ataque hacker desta manhã, os invasores tiraram o site da Secult do ar fizeram críticas à redução de público em eventos na Bahia, que mudou de 3 mil para 1.500 pessoas, forçando o cancelamento de ensaios de verão e fazendo com que fossem realizados jogos sem público no estádio.

"Máximo respeito aos profissionais de Cultura do Estado da Bahia, que estão sofrendo com essa nova redução de público. Rui Costa e sua falsa sensação de ser um salvador de vidas. Não passa de mais um verme que tira a comida da mesa de muitas famílias baianas. Se coloque no lugar do seu povo, governador", escreveu o grupo invasor, identificado como Paraná Cyber Mafia, o mesmo do ataque anterior.

A mensagem já foi retirada do ar, mas o portal da Secult ainda está em manutenção e seu endereço está sendo automaticamente direcionado para o site do governo do estado.

Em nota, o governo do Estado informou que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) investigará o caso, junto à Polícia Civil e com o apoio da Superintendência de Inteligência.

Já a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) informou que o site não sofreu nenhum tipo de dano em sua estrutura interna e garantiu que não ocorreu nenhum vazamento de dados.

A Prodeb informou ainda que técnicos já estão atuando para identificar de onde ocorreu a invasão e estuda a melhor forma de solucionar o problema.