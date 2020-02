Hadson detona brothers do BBB 20 e avisa: 'Ia pedir para sair'

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em conversa com Guilherme no fim da tarde desta quinta-feira (6) no Big Brother Brasil (BBB 20), Hadson desabafou: "Não quero conversa com Manu, Rafa e Pyong, nem lá fora. Foram pessoas falsas, julgadoras, hipócritas".

"Pyong inventou que eu fui mal-educado com eles. Tenho 38 anos e nunca passei por uma situação dessa", continuou o paraense.

Em seguida, o brother reclamou da entrada de Ivy e Daniel na casa: "Eu ia pedir para sair, estava entendendo que o jogo estava injusto, entra duas pessoas [no jogo] com informação e elas escolhem um lado."