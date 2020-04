Haja luz: Rua Chile foi primeira a ter sistema de iluminação elétrica em Salvador

Rua Chile, vista a partir da Praça Castro Alves, em maio de 1991 (Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

A Rua Chile vista da Praça Castro Alves é uma das imagens mais conhecidas dos soteropolitanos. Nesta foto, de maio de 1991, a fiação, os semáforos e os postes certamente não são o que mais chama a atenção. Mas, menos de 90 anos antes, nada disso existia aí - nem em qualquer outro lugar de Salvador.

A rua conhecida como a primeira do Brasil foi também a primeira via pública de Salvador a receber um sistema de iluminação elétrica. Era 8 de dezembro de 1903, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Naquele mesmo dia, a rua que passaria a ser conhecida como Rua Chile era entregue após uma reestruturação.

“Não foi a primeira vez que se viu eletricidade. Em 1902, a Faculdade de Medicina já tinha e, em 1896, algumas cabines do Elevador Lacerda também. Mas, a Rua Chile foi a primeira a ter uma iluminação pública sistemática”, explica o historiador Daniel Rebouças, que é especialista em iconografia.

Ainda assim, mesmo que a luz elétrica já fosse conhecida em Salvador, existe uma tradição, explica Daniel, em considerar a rua do Centro como pioneira. "A tradição é considerar a iluminação da Rua Chile, pelo próprio simbolismo dela na memória de Salvador", aponta o historiador, autor do livro 'A Cidade da Bahia e a Eletricidade', lançado em 2018, e que aborda parte da história econômica, política e humana de Salvador ao longo dos séculos XIX e XXI, à medida que a eletricidade se instalava ena cidade.

Por já haver eletricidade da capital, a iluminação da Rua Chile não foi algo que deixou a população, assim, tão surpresa. A partir dali, a iluminação de Salvador aconteceu, explica Ddaniel, de forma mais "parcelada". "O sistema de iluminação para casas começa mais ou menos em 1906, que é quando se inaugura algumas usinas, mas era um sistema bem precário, para algumas ruas, alguns estabbelecimentos comerciais", completa.

O salto no sistema de iluminação de Salvador acontece só em 1931, quando se inaugura a Usina de Bananeiras - hoje chamada de Usina de Pedra do Cavalo. Atualmente, ela abastece mais da metade de Salvador, além de cidades do Recôncavo, onde está localizada.