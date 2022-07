Hamburgueria de Salvador lança burger em homenagem a Pitty

Nessa última quarta-feira, dia 13 de julho, foi comemorado o “Dia Mundial do Rock” e várias homenagens foram prestadas em todo o mundo ao estilo musical que revolucionou a cenário musical e comportamental da juventude na segunda metade do século XX. Uma delas foi feita pela hamburgueria soteropolitana Tá Rebocado!

Ela oferecerá um lanche especial para a data, o Pitty Burguer, uma homenagem para a cantora baiana Pitty. Composto por dois hambúrgueres com 100 gramas cada, cheddar fatiado, BBQ, bacon e cebola roxa. O lanche vem acompanhado com batata frita e uma cerveja BudWeiser.

“Criamos essa ação, pois acreditamos que Rock e Hambúrguer é uma combinação perfeita”, comenta o chef e empresário baiano Thiago Mascarenhas, proprietário da marca.

Com duas unidades, uma no costa Azul e outra na Barra, a Tá Rebocado! se tornou uma referência na cidade, sendo hoje uma das marcas que se destacam no setor de fast food comercializando hambúrgueres artesanais.

Com variadas opções de hambúrgueres em seu menu, a Tá Rebocado! também conta com diversas opções de sobremesas e cervejas artesanais em seu cardápio, para todos os gostos. A hamburgueria tem duas unidades localizadas nos bairros da Barra e Costa Azul, e aplicativo próprio para pedidos via delivery, encontrado facilmente nas lojas de app nos dispositivos móveis.