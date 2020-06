Hapvida Saúde patrocina projeto de carros elétricos compartilhados

Um exemplo de energia limpa vem do Ceará, onde o HapVida promove, há mais de três anos, o sistema de carros elétricos compartilhados VAMO, sigla para Veículos Alternativos para Mobilidade, uma iniciativa inédita no Brasil e que, em Fortaleza, propaga a cultura dos carros compartilhados 100% elétricos. A iniciativa contribui para a mobilidade urbana e para o meio ambiente, pois não polui o ar. O sistema foi relançado, em dezembro de 2019, na estação da Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota.

Os veículos são da marca Zoe Renaults e têm capacidade para cinco ocupantes. Eles possuem freio ABS, direção elétrica, airbags frontais e de coluna, autonomia de 300km proporcionando um maior desempenho, melhor dirigibilidade e mais conforto. O VAMO foi implantado em 2016 em parceria entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o Hapvida Saúde (patrocinador do projeto) e a Serttel (responsável pela operação e manutenção).

O Mundo Sustentável tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e Bracell, a parceria do Sebrae e o apoio da Claro e Yamana Gold.