Harmonia fará mais um Carnaval em Orlando

Assim que o Carnaval 2020 acabar em Salvador, o Harmonia do Samba, com Xanddy no comando, arruma as malas para a segunda edição do Carna Bis que será realizado no dia 7 de março no Hard Rock Café em Orlando, na Flórida (EUA). A produção ainda não divulgou as atrações oficialmente, mas a coluna apurou que Durval Lelys e o É O Tchan, de Compadre Washington e Beto Jamaica, já estão confirmados. Em breve, os outros serão anunciados. O certo é que a festa criada em 2019 foi tão boa que os organizadores não hesitaram em marcar logo a nova edição. Só para lembrar, em 2019, além do Harmonia, tendo Xanddy como anfitriã, também marcaram presença Xannd Aviões e o gigante Léo Santana.

ONDA A Festa Onda, assinada pela Produtora Memo, encerrará o primeiro dia do Camarote Salvador, na quinta de Carnaval. Sucesso no Réveillon deste ano, onde marcou presença no badalado Réveillon N1, em Itacaré, e também na festa de ano novo do Nano Beach Club, em Subaúma, a Festa Onda completou dois anos de sucesso em setembro de 2019.

FEIJOADA A Feijoada ao Mar, comandada pela promoter Alexandra Isensee e pela jornalista e colunista social July Isensee, completa 25 anos de sucesso e tem data marcada e atrações musicais definidas. A festa será realizada no dia 1º de fevereiro (sábado) no Cerimonial Villa São José, Cabula, com shows de Irmãos Macêdo, Filhos de Jorge e Seuilsom das 13h às 20h e será de camisa.

JUNTOS Mistura Perfeita é o nome da festa que vai reunir Lincoln & Duas Medidas, O Poeta e a banda La Fúria para uma nova versão de ensaio de verão, que acontecerá durante as quartas-feiras do mês de janeiro – 15, 22 e 29 –, a partir das 21h na badalada Vila Jardim dos Namorados, na orla da Pituba. A produção

do evento aposta em um formato inovador.

Jau e Elba têm novo encontro

Netsa sexta (10), o cantor e compositor Jau tem novo encontro com Elba Ramalho, desta vez no badalado povoado de Trancoso. No mês passado, os artistas apresentaram-se juntos em Arraial d'Ajuda.Mais Jau:dia 12, ele canta no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico; dia 16 no Bonfim Baluarte, dia 18 a festa SIM, na Ilha do Topete e dia 25 no Madre verão em Madre de Deus.

Armazém Convention

Quando o mês de maio chegar, os baianos vão ganhar uma nova casa de shows. É o Armazém Convention, espaço de 8 mil metros quadrados que vai funcionar no Parque Shopping da Bahia, novo empreendimento que será inaugurado na estrada do Coco no dia 3 de março. Quem mandou a notícia em primeira mão para a coluna foi o empresário Tufijr, que comanda o Armazém Hall.