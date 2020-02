HB20: confira vídeos com as opções hatch e sedã do novo Hyundai

Lançado no final de 2012 no Brasil, o Hyundai HB20 se tornou rapidamente um dos modelos mais vendidos no país. O desenho, a boa oferta de equipamentos e os cinco anos de garantia foram fatores decisivos para a escolha do modelo.

No final do ano passado o carro mudou, foi completamente reformulado e ganhou novas tecnologias, com um sistema de frenagem autônoma, que pode parar o veículo caso detecte um obstáculo.

Nos vídeos, produzidos pelo AutoRolé, Antônio Meira Jr. (editor de veículos do CORREIO), mostra as novidades da versão mais completa do carro, a Diamond Plus. Tanto o HB20, quanto HB20S, são produzidos em Piracicaba, no interior de São Paulo, e nesta versão utilizam um motor 1 litro de três cilindros, que é turbinado e conta com injeção direta de combustível.

HATCH (HB20):





SEDÃ (HB20S):