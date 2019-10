Helen Hunt sofre acidente de carro e é levada para hospital em Los Angeles

Foto: Reprodução

A atriz Helen Hunt, de 56 anos, sofreu um acidente de carro em Los Angeles e precisou ser levada para um hospital em Los Angeles. De acordo com o site TMZ, a artista estava no banco de trás de um SUV preto na tarde da última terça-feira (15) quando outro carro bateu no dela e o virou de lado.

A estrela de Mad About You foi levada em condições estáveis ao Centro Médico Cedar-Sinai in Beverly Hills depois de reclamar de dores após o acidente. A atriz deixou o hospital horas após o acidente e, segundo sua representante, apesar de abalada, ela não sofreu ferimentos graves, segundo o site.