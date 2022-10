Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio

Um helicóptero com cinco pessoas (quatro passageiros de uma mesma família e o piloto) caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, pouco antes das 14h30 deste sábado, 22. Todos os ocupantes foram resgatados pelos bombeiros e ninguém se feriu com gravidade.

Segundo a prefeitura do Rio, os passageiros são de uma mesma família (pai, mãe, filho e nora) de São Caetano do Sul, no ABC paulista, que veio ao Rio neste final de semana para um casamento e, na tarde deste sábado, decidiu fazer um voo panorâmico pela cidade.

Os passageiros da aeronave foram identificados:

Matheus Ayala Momesso

Marcos Momesso

Mirella Pesolato

Andreia M. Ayala Momesso

O piloto ainda não foi identificado

Família de São Caetano do Sul (SP) estava no helicóptero que caiu no Rio (Foto: Reprodução redes sociais)

No aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste, embarcaram em um helicóptero que, quando sobrevoava a lagoa, no trecho mais perto do Humaitá (bairro da zona sul), teria sido atingido por uma ave Por isso caiu na água - em movimento de parafuso, segundo testemunhas relataram pelas redes sociais.

Os cinco ocupantes conseguiram sair da aeronave e foram resgatados por lanchas que estavam dando apoio a uma regata promovida na lagoa. Minutos depois, chegaram os bombeiros, que deram prosseguimento ao resgate.

Os ocupantes do helicóptero receberam atendimento médico no Clube Naval, na própria lagoa, e depois foram levados ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul), onde seriam submetidos a exames.

A aeronave pertence à Aero Recreio Escola de Aviação Civil e é operado pela Ultra Pilots Taxi Aéreo. É um modelo Robinson para quatro passageiros fabricado em 2020, com licença válida até outubro de 2023 e em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).