Helicóptero da Força Nacional cai no Pantanal em ação contra incêndio

Um helicóptero da Força Nacional, que faz parte da Operação Pantanal II, caiu nesta quinta-feira (8) na região do Porto Jofre, no Pantanal, com três tripulantes: o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do DF, o copiloto Luiz Fernando Berberick, da Polícia Civil do RJ e o Sargento Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar do RJ, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso.

Segundo informações do site Uol, eles foram resgatados por um helicóptero da Marinha do Brasil com vida e estão sendo encaminhados até Cuiabá para atendimento médico pela UTI aérea do CIOPAER (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas).

O local da queda fica no fim da Rodovia Transpantaneira (MT-060), próximo ao Rio Cuiabá, na divisa com o Mato Grosso do Sul. A região é conhecida como polo turístico, pois é o canal de acesso ao Parque Estadual do Encontro das Águas, conhecido por abrigar a maior concentração de onças pintadas do mundo.