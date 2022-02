Héloa e Lia de Itamaracá celebram Iemanjá em single produzido por Brown; ouça

Para celebrar a força do mar e de Yabá Iemanjá, Orixá responsável por acalmar as cabeças, a artista afro-índígena Héloa montou um time de peso: convidou Lia de Itamaracá para participar do seu novo single 'Odocyá', produzida por Carlinhos Brown e Yuri Queiroga. A faixa foi publicada pelo selo Candyall Music e também conta com o canto das mulheres do grupo Tidzy Sabuká. Veja o clipe abaixo.

Odocyá une a potência vocal de Héloa e Lia de Itamaracá que exaltam o mar com versos que soam ritualísticos para evocar a Deusa do mar. A canção também traz um canto tradicional da aldeia Kariri-Xocó, entoado pelo Grupo de mulheres Tidzy Sabuká.

"O canto anuncia a chegada da sereia, imaginário também associado à figura de Iemanjá no Brasil. Para as mulheres da aldeia, essa representação também se associa a Iara, deusa das águas, cultuada tradicionalmente por vários povos indígenas ribeirinhos pelo Nordeste", contou Héloa.

O single extrapola a arte e traz também um encontro ancestral entre as artistas. “Eu me sinto muito feliz em estar participando desse seu álbum, através dessa música para Iemanjá, pois as minhas músicas, eu escrevo na beira da praia, todas inspiradas pelas ondas do mar. Tudo Iemanjá me traz, toda a inspiração. Eu escrevo na areia os versos e a onda do mar apaga e eu sigo a escrever. Sou filha dela", comemorou Lia de Itamaracá.

Para acompanhar essa celebração, Carlinhos Brown e Lucas dos Prazeres trouxeram diversos sons de natureza pelas percussões e instrumentos de origem africana e indígena como: Pandeirão, Bendir, Moringa e Gongo. Todos presentes em rituais de evocação do sagrado, associado a sons da natureza. O resultado traz uma referência à ciranda, gênero musical representado por Lia, passeando pelo New Age, música Ibó e Rojão.

Héloa, tem a sua trajetória marcada sobre o resgate da história dos seus antepassados, em sua maioria, povos ribeirinhos de matriz africana e indígena. "Este trabalho celebra a força das águas como fio condutor desta narrativa, como já foi apresentado em meu último álbum “Opará”, nome indígena dado ao Rio São Francisco e onde viveu boa parte dos meus antepassados", contou.

Odocyá é o segundo single que abre para o álbum Yidé, que será lançado em 2022 e traz a assinatura de Carlinhos Brown e Yuri Queiroga na produção musical. Nesta faixa, Héloa se inspira nos conselhos da sua mãe Martha Sales, Yalaxé no Candomblé, filha de Iemanjá.