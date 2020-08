Hemoba em Casa: projeto amplia atendimento com dois ônibus de coleta em Piatã 

A campanha 'Hemoba em Casa – A Solidariedade Mora ao Lado' segue para o quinto condomínio nesta terça-feira (11), no Clube Colina de Piatã. Desta vez, com o diferencial dos dois Hemóveis, como estratégia para alcançar ainda mais espaços habitacionais e facilitar a participação dos doadores durante a pandemia pela Covid-19. As unidades móveis ficarão instaladas no local até o dia 14, à disposição dos moradores, das 8h às 17h.

Respeitando as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as unidades móveis terão apenas dois assentos para coleta, garantindo o distanciamento social sugerido, enquanto a triagem ocorre em sala anexa ao condomínio. Com o Hemóvel é possível ampliar a cobertura do 'Hemoba em Casa' e regularizar os estoques de sangue, que têm atingido níveis críticos em todas as unidades de coleta da Bahia durante a pandemia.

O hematologista e diretor geral da Hemoba, Fernando Araújo, explica que com o Hemóvel é possível manter a temperatura ideal para as bolsas de sangue, precisando apenas de um espaço para estacionar os veículos e uma área interna do condomínio ou associação de bairro para atender os moradores. “O Hemoba em Casa é um dos projetos que devemos manter pós pandemia, pois tem tido efeitos muito positivos no incentivo e na acessibilidade da doação de sangue”, diz.

A campanha já foi aos condomínios Lê Parc,Vila Privilege, Manhattan e ao Horto São Rafael. Ao todo foram atendidos 625 candidatos, foram coletadas 452 bolsas de sangue e realizados 136 cadastros no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Segundo a coordenadora de coleta e captação de doadores da Fundação, Iara Matos, o projeto tem apresentado resultados positivos no estoque.

“O mais importante dessa brilhante parceria é recepcionar os pedidos de colaboração dos condomínios, síndicos e associações de moradores que querem contribuir nesse momento. Nossa expectativa para o Clube Colina de Piatã é de que o número de candidatos e bolsas coletadas ultrapasse o de todas as campanhas já realizadas, por ser um condomínio com perfil de associação”, avalia.

Os condomínios interessados em receber a campanha 'Hemoba em Casa – A Solidariedade Mora ao Lado' devem procurar o setor de Captação de Doadores da Fundação Hemoba para realizar a inscrição através do e-mail conta.captacao@hemoba.ba.gov.br. O telefone para contato é o (71) 3116-5603. Para participar da ação é necessário que o condomínio ou associação de bairro tenha um salão de festas amplo e cerca de 500 moradores aptos à doação.

A sede da Hemoba, na Vasco da Gama, continua recebendo os voluntários espontâneos, sem necessidade de agendamento, mas sugere que o doador compareça de forma sistematizada.

Para agendar a doação, é preciso preencher um formulário no site da Hemoba (www.hemoba.ba.gov.br), enviar um email para horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou ligar diretamente para a unidade através do número (71) 3116-5643.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.