Hemoba encerra Semana do Doador com ‘Sabadão Solidário’ 

A Semana Nacional do Doador de Sangue terminou neste sábado (28) com o ‘Sabadão Solidário’, na sede da Fundação Hemoba, na Vasco da Gama, em Salvador, nos postos de coleta do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, e nas unidades do interior, localizadas em Itapetinga e Teixeira de Freitas. Só na capital, a semana dedicada ao doador registrou, de segunda até a quinta-feira (26), a presença de 1.171 voluntários, 843 bolsas de sangue coletadas e 131 novos cadastros de doadores de medula óssea.

No ‘Sabadão Solidário’, as unidades de coleta funcionaram com horários especiais, a fim de manter os estoques de sangue e mobilizar voluntários para o incentivo à doação de sangue entre amigos e familiares. A sede da Hemoba atendeu das 7h30 às 16h, com agendamento da coleta e atendimento de forma espontânea, por ordem de chegada. No Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, os atendimentos acontecem das 11h às 19h.

Dados – A pandemia e a necessidade de isolamento social produziu uma queda na coleta das bolsas, que gerou uma baixa percentual de 26,51% das bolsas e 28,19% dos candidatos à doação em relação ao mesmo período de 2019. No início da pandemia, esse dado chegou a 40%.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.