Herança, universidade, batismo: como estão as filhas gêmeas de Gugu Liberato?

As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019, estão de volta ao Brasil para uma visita. Elas também devem participar da audiência judicial de uma ação movida pela mãe, que pede à Justiça o reconhecimento de sua união estável com o apresentador. Marina e Sofia Liberato têm 18 anos atualmente.

"Depois de um suspense todo de onde a gente estava indo, mas como vocês viram, estamos no Brasil. Depois de dois anos que a gente não vem, estamos finalmente aqui", disse Sofia, nos stories do Instagram.

As jovens se formaram em 2022 no Ensino Médio e ingressaram na universidade. Assim como o irmão mais velho, João Augusto Liberato, de 21 anos, Sofia foi aprovada para o curso de Administração. Ela estuda atualmente na Universidade de Miami. Antes, passou uma temporada na Pepperdine University, na Califórnia.

Já a irmã Marina deve permanecer na Califórnia. Ela foi aprovada para o curso de Cinema e Produção de TV pela Loyola Marymount University. Neste ano, Marina também decidiu se batizar em uma igreja evangélica. "Tomei a decisão mais importante da minha vida de ser batizada e seguir os passos de Jesus Cristo. Estou muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês e espero poder inspirar a todos para tomar a decisão certa e viver a vida eterna", escreveu em uma postagem no Instagram.

Herança

Após a morte do apresentador, a família entrou em uma disputa pela herança avaliada em R$ 1 bilhão. Em um testamento escrito em 2011, Gugu deixou 75% do seu patrimônio para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos, e nomeia a própria irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio.

Rose, mãe dos filhos de Gugu, contesta na Justiça por ter sido excluída. Ela argumenta que mantinha uma união estável com o apresentador. Eles nunca foram oficialmente casados.

De acordo com o UOL, As audiências para as quais as gêmeas vieram ao Brasil estão marcadas para os dias 22, 23 e 24. Enquanto as filhas apoiam a mãe no processo, o filho mais velho acusa Rose Miriam de manipulá-las.