Hering abre 700 vagas para fim de ano

A Cia. Hering - dona das marcas Hering, Hering Kids, PUC e DZARM - abriu 700 vagas temporárias de emprego para as funções de assistente de loja e coordenador de loja. As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades do país, incluindo Salvador. A empresa busca profissionais com ensino médio completo, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, experiência em cargos de liderança no segmento de vestuário e disponibilidade para trabalhar aos fins de semana. As vagas extra Natal da Cia. Hering podem ser conhecidas aqui: https://jobs.kenoby.com/extranatalciahering. Fundada há 139 anos, a Cia. Hering conta hoje com 707 lojas no Brasil e 20 no exterior.

Outras cidades

Além de Salvador, a Hering oferece vagas de emprego em São Paulo, Rio, Goiânia, Curitiba Brasília, Guarulhos, Campinas, dentre outras cidades

Sedes

Com sedes administrativas em Blumenau (SC) e São Paulo, o grupo emprega atualmente 5.400 pessoas.



Ebserh realiza concurso

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com inscrições abertas para concurso público nacional. Ao todo, são 1.660 vagas para 39 unidades hospitalares, sendo 533 para médicos, 998 para a área assistencial e 129 vagas para a área administrativa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br.