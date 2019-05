Herói do Bahia, Élber vibra com vantagem na Copa do Brasil

Como aqueles roteiros de filmes, Élber estava no lugar certo e na hora certa no triunfo do Bahia sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira (22), por 1x0, no Morumbi. A tentativa da defesa do São Paulo de afastar o perigo colocou a bola nos pés do atacante tricolor e ele só teve o trabalho de escolher o canto de Tiago Volpi.

Após marcar o seu primeiro gol na temporada, o camisa 7 comemorou a boa vantagem construída na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Nossa primeira vitória fora de casa com Roger, que bom que foi uma vitória importante. Vamos levar essa pequena vantagem para casa. Com a força da torcida, podemos sair com a classificação", disse ele após a partida.

"A gente soube se defender bem, soube atacar. O triunfo na Copa do Brasil foi bem melhor do que se fosse no Campeonato Brasileiro. Mas agora é levar o jogo para a nossa casa e conseguir a classificação", continuou o atacante.

Questionado se o Bahia agora vira favorito para ficar com a vaga na próxima fase, já que jogará pelo empate, Élber preferiu adotar cautela e afirmou que não há nada definido. O jogo da volta entre Bahia e São Paulo será na próxima quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova. Antes, o Bahia encara o Fluminense, domingo (26), às 19h, também na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.



"O São Paulo é muito forte. Tinha o favoritismo deles, mas a gente sabia que a nossa equipe tem qualidade para bater de frente com qualquer um. Não tem nada definido ainda e é fazer um bom jogo na Fonte Nova", analisou.