Herói do Bahia, Teixeira dedica triunfo ao goleiro Douglas

Talvez nem nos mais profundos sonhos o goleiro Matheus Teixeira tivesse desenhado um roteiro tão cinematográfico como o que viveu na noite deste sábado (24), no estádio Castelão.

Substituto de Douglas, que foi afastado na véspera da partida após ter sido diagnosticado com covid-19, o garoto de 22 anos ganhou a chance de estrear pelo time principal logo na semifinal da Copa do Nordeste, em jogo único contra o Fortaleza, na capital cearense. Em um jogo truncado, Matheus não passou por tantos sustos durante o empate por 0x0 no tempo normal. O brilho do goleiro estava guardado para as cobranças de pênalti.

Na decisão, ele defendeu os chutes de Bruno Melo e Robson e garantiu a vitória do Bahia por 4x2 e a classificação à final do Nordestão contra o Ceará, que eliminou o Vitória horas antes. Após o jogo, ele falou sobre a sensação.

"Muito gratificante, a realização de um sonho. Entrar logo em uma semifinal, uma partida importante para o clube. Isso premia o trabalho que vem sendo feito no Bahia. Está todo mundo de parabéns", disse Matheus Teixeira.

Ele aproveitou para dedicar o triunfo ao companheiro Douglas. Apesar de disputarem a posição de titular, o habitual reserva destacou que a concorrência é sadia e leal. "Por esse jogo, como saiu antes que o Douglas teve covid, eu dedico a ele e a todos os torcedores que apoiaram, que mandaram mensagem", afirmou.

"Acima de tudo é companheirismo e amizade, mas também temos o lado do nosso trabalho. Estamos disputando a posição, mas acima de tudo tem a lealdade e o caráter", finalizou o goleiro.

A decisão entre Bahia e Ceará está marcada para os dois próximos sábados, dias 1 e 8 de maio. Como o alvinegro tem melhor campanha, o jogo de ida será em Pituaçu, e o de volta no Castelão.