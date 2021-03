Herzem Gusmão permanece intubado; Quadro é estável, diz assessoria do prefeito

A assessoria de imprensa do prefeito de Vitória da Conquista (BA), Herzem Gusmão, divulgou, no meio da manhã deste domingo (14), o estado de saúde do gestor. Segundo a nota, o prefeito segue intubado, com uso de respirador, e em tratamento com antibióticos mais potentes, por conta do quadro infeccioso grave.



No momento, o quadro clínico é considerado estável, com necessidade de sedação contínua. A nota ainda destaca que a família do prefeito agradece às inúmeras mensagens e orações que vem recebendo.



Herzem está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), em decorrência das complicações por conta da covid-19. Na última sexta-feira (12), ele apresentou evolução desfavorável em seu estado clínico, e precisou ser intubado . Os filhos de Herzem seguiram para a capital paulista, onde já se encontrava a primeira dama Luci Freire Gusmão.Com 72 anos, Herzem foi diagnosticado com Covid-19 em 7 de dezembro. Pouco mais de uma semana depois, foi internado no Hospital Samur, em Conquista, com complicações pulmonares causadas pela doença, e posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.Foi de lá que ele foi empossado para o novo mandato, no dia 8 de janeiro, em cerimônia online, no leito de hospital. Atualmente, a cidade é comandada pela vice-prefeita Sheila Lemos (DEM).