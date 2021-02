Hi-Lo: sofisticação e informalidade juntos

Um casual que pode ser glamouroso. A fórmula pode ser camisa mais calça, que traduz bem a informalidade, mas elevar esse combo a um status chique é fácil. Basta escolher bem as peças. A sofisticação pode vir no acessório, no brilho da camisa mais bufante ou ainda na luminosidade da calça. A melhor dica sempre é uma boa mistura. Atrás de uma referência que traduz bem essa premissa? Dá uma espiadinha na campanha de Inverno 2021 da marca Tufi Duek (tufiduek.com.br), estrelada pelas influencers Silvia e Maria Braz. Em tempo: o stylist foi Pedro Sales e a fotografia leva a assinatura de Fernando Tomaz.

Animal

Que tal uma rasteira trendy em tecido animal print para você chamar de sua? O modelo de onça é um curinga e faz mix perfeito com várias estampas. Depois, é só partir para as muitas experimentações fashion. Onde achar? Lojinha virtual da Ana Capri (anacapri.com.br). Custa R$ 119,9.

Faça sua cabeça

Quem é rata de rede social, já percebeu os inúmeros looks usando lenços. A amarração da vez é batizada de estilo camponesa e está fazendo a cabeça das antenadas de plantão. Que tal descolar um modelito lacrativo para entrar na onda? Descole o seu no e-commerce da Scarf Me (scarfme.com.br). Preço: R$ 49.

Puro efeito

A bijuteria certa é ótima oportunidade para você expressar sua personalidade. Seja ousada ou discreta, ela é peça obrigatória para fechar o look com estilo. Vamos de uma boa inspiração? Olhos abertos nesse colar bafônico, garimpado na Dafiti (dafiti.com.br), que você leva para casa por R$ 79,9.

Viaje no look

Nada como uma camiseta beeem divertida para injetar uma boa dose de ânimo, né, mores? O vixe amou o lançamento da Bolovo (bolovo.com.br), com passagem só de ida, para a gente arrasar no look do dia. Preço: R$ 119.

Achadinho

Fashionistas vão amar o scrunchie da Amaro (amaro.com) que realmente faz aquela diferença no penteado, por trazer um lenço removível na peça. Dica de stylist: aposta em um rabo de cavalo e coloca o acessório, para ver se o efeito bafônico não é imediato. Rolou sentimento? Custa R$ 29,9.

***

Nota 0: uma amiga foi convidada para um almoço com a família. Não satisfeita, ela levou além dos parentes, mais um casal com filhos, sem consultar a anfitriã. De última!

Nota 10: uma moça criativa transformou uma presilha de cabelo antiga em broche, ressignificando aquele acessório, que muito provavelmente viraria lixo