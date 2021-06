História de portas abertas: Paróquia do Santíssimo Sacramento é reinaugurada em Itaparica

A reabertura da Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica não deu fim só ao processo de restauração do santuário, que teve estrutura, obras e móveis reformados em uma intervenção do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural Nacional (Iphan) que contou com um investimento de R$ 9,3 milhões. Ela acabou também com uma espera de três anos dos fiéis que têm a paróquia como segunda casa e que, desde fevereiro de 2018, não a viam de portas abertas.

O que, para muitos, causou emoção mesmo de casa, onde a maioria dos paroquianos acompanhou a cerimônia de reabertura da igreja através de uma live no canal do YouTube da paróquia nesta segunda-feira (28). O evento presencial teve público limitado para evitar a propagação da covid-19.





Uma felicidade que não é à toa. Afinal, a paróquia é para Itaparica um lugar de religiosidade repleto de história e cultura da cidade, o que faz da igreja um dos principais pontos turísticos da ilha. É isso que explica o padre Rosalvo Marcelino, pároco do templo.

“O valor da paróquia para nossa comunidade de Itaparica, além de religioso, é cultural. Essa igreja recebeu, por exemplo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e tem muita história. É também para a ilha um referencial por ser uma das poucas aqui e na região com esse tipo de estrutura arquitetônica”, afirma.

Uma estrutura que virou lar para Rosângela Santos, 40 anos, integrante da comunidade da paróquia e coordenadora da pastoral do dízimo. Emocionada com o resultado da restauração, Rosângela comemorou a reabertura. “É a realização de um grande sonho nosso. Todos nós queríamos que fosse reformada, que fosse restaurada porque é a igreja representa o padroeiro da nossa cidade. É uma honra imensa receber de volta a paróquia, que é um grandioso símbolo de fé e esperança para nós”, contou.

Sandra Pereira, 45, que também faz parte da comunidade da paróquia e é coordenadora do conselho pastoral da paróquia, foi outra que mostrou emoção e felicidade ao falar sobre como foi ver de novo a igreja de portas abertas.

"Muito feliz por estar neste templo, podendo contribuir na missão em nossa paróquia e vendo essa Igreja reaberta só me faz ficar cheia de gratidão a Deus porque de fato a nossa fé precisa de ter templos como este abertos, disponíveis para o povo itaparicano", disse Sandra.

Presente na cerimônia, o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, destacou o seu valor histórico para Itaparica e para a Bahia. “Nós temos alegria com as obras de restauração desta igreja, que tem uma importância histórica muito especial, que tem um patrimônio artístico e cultural de beleza singular, que traz pessoas de todo lugar que vêm rezar e contemplar este lugar”, declarou Dom Sérgio.

Galeria histórica

Quem confirma o valor artístico do templo é o historiador Rafael Dantas, que explica que o local é, por si só, uma obra de arte cheia de curiosidades e tem detalhes produzidos por grandes artistas.

“O interessante é que a paróquia é uma igreja barroca, que tem elementos de arte do Rococó e do período Neoclássico e, além disso, se trata de uma estrutura que tem em seu interior painéis assinados por Teófilo de Jesus e Franco Velasco, grandes artistas que até dispensam comentários”, ressalta Dantas.

Ele cita também o fato da paróquia ter sido o lugar de batismo de Luiz Gama, advogado baiano que foi líder e figura essencial do movimento abolicionista brasileiro.

O historiador também falou que a restauração do local é um passo importante já que, segundo ele, patrimônio que não é preservado, tende a ser destruído. “Para a permanência de um patrimônio, é importante que ele esteja em uso, e a reforma garante isso. Uma preservação necessária para um lugar que foi e continua sendo um referencial urbano na ilha, que se mantém com uma estrutura mais horizontal de urbanização, deixando a igreja como um dos pontos mais altos da cidade”, comentou Dantas.

A primeira missa celebrada depois da restauração completa aconteceu às 16h de segunda-feira e, assim como a cerimônia de inauguração, teve presença limitada por causa da pandemia e live para os fiéis acompanharem pelo YouTube da paróquia.





*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro

(Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador) (Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador) (Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador)