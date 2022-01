História de que vereador baiano teve pênis grudado em mulher vai parar na polícia

O vereador de Santo Amaro, Valter Rodrigues, se viu envolto em uma fake news nesta semana. A história narrava que o edil, conhecido como "Piriquito da Água" teve seu passarinho preso em uma mulher durante uma relação sexual. Nesta segunda-feira (24), ele foi até seu Instagram desmentir o "causo".

"Ante a tal situação claramente difamatória e desvalida de verdade, estão sendo tomadas as devidas providências judiciais cabíveis à espécie, inclusive já foi registrado Boletim de Ocorrência na Delegacia de Santo Amaro, para apuração dos fatos e responsabilização dos culpados", sustenta a nota, publicada no Instagram.

A fake news em questão é a seguinte: durante o sexo, o vereador teria ficado com o pênis preso à mulher. Com o contratempo, ele teria procurado o hospital para fazer a 'desacoplagem' inclusive entrando pela porta dos fundos para não despertar a atenção de quem estava no local.

"Salienta que, em pleno ano de 2022, o compartilhamento de notícias falsas deve ser repudiado e punido com severidade e rigor, sobretudo por causar prejuízo e sofrimento não só à vítima, mas também aos seus familiares", complementa a nota.