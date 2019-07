Hit de 'O Rei Leão' ganha versão no ritmo do passinho

"Quem tem freio é bicicleta / Quem tem limite é cartão": os dois primeiros versos definem bem a música divulgada nesta quarta-feira (24) nas redes sociais. O cantor de bregafunk MC Barão lançou a faixa Passinho do Rei Leão, inspirado no blockbuster da Walt Disney que acaba de voltar aos cinemas numa versão "live-action".

Publicada no canal Mano Djhay no YouTube, a música tem a produção musical de Diogo Leão e pouco menos de 2 minutos. A nova versão da música Hakuna Matata, que faz parte da trilha sonora do longa, foi usada como sample (citação) na faixa para ser o refrão, já incorporada ao ritmo do passinho pernambucano.

Veja: