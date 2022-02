A amarração da vez quando o assunto é moda praia é aquela que transpassa o tronco, como você confere na campanha da CM Brand, fotografada por Willyam Nascimento e estrelada por Sara Flor, criada em 2019 com foco na moda masculina, mas que depois adentrou para o universo feminino. Em tempo: nessa mini coleção, as mulheres ainda terão a possibilidade de usar o biquíni cortininha de alguns jeitos, já que a peça é dupla face. Rolou sentimento? Então depois que curtir a praia, transforma a sua peça em um top e manda ver com uma produção mais urbana.

Moda da vez

Que tal descolar um chapéu feito de crochê para encarar as altas temperaturas do Verão cheia de estilo? Aproveitando que a influenciadora digital Jade Picon lançou essa moda no reality show BBB, mostramos uma versão multicolorida para quem não tem medo de ousar. Onde achar? E-commerce do Enjoei. Preço: R$ 40,99

Experimente

Aproveitando que o handmade é mesmo a bola da vez, boa dica é eleger um top de crochê para você chamar de seu. O vixe amou o modelito, com tons de verde, garimpado na lojinha virtual O Q Vestir, que custa R$ 155,90. Dica de stylist: investe em um visu todo trabalhado na mesma cartela de cores. Tudo!

Nos pés

Está a fim de escolher um tênis bafônico para bater perna nessa temporada? Que tal eleger um modelo com estética retrô? Esse achado da Reebok você usa desde uma produção com pegada esportiva, até com aquele vestido mais chique que estava precisando de um complemento urbano. Preço: R$ 149,99.

Olho nele

Um short de cintura alta é aquela escolha certeira para quem quer um curingão nesse Verão. Com estética urbana, a peça pode ser usada na academia, na praia ou naquele look urbano de todo santo dia que as fashionistas adoram. Esse da foto foi arrematado no e-commerce Faker e por ele você paga R$ 79.

Combo fashion

Uma meia criativa de coadjuvante vira, rapidinho, o protagonista do look. No dia de pouca originalidade, não abra mão de um modelito com aquele toque fashionista, como esse arrematado no e-commerce da Adidas, que você paga R$ 69,99 e leva o combo de duas cores.

***

Nota 0

Quando você mandar um direct para alguém, verifique se é o indivíduo correto. Afinal, falar mal da própria pessoa para ela mesma, por engano, é beeeem de última.

Nota 10

Os boys descolados estão injetando aquela bossa no visu usando adereços bem pensados. Um produtor de moda lacrou real oficial com uma bandana amarrada no pescoço.