'Hoje, a tarifa não remunera mais o sistema', diz Bruno Reis sobre ônibus

O prefeito Bruno Reis disse nesta sexta-feira (10) ainda não é possível falar sobre aumento da tarifa de ônibus em Salvador. Segundo ele, ainda não dá para dizer que vai haver esse aumento e nem para quanto vai a passagem.

"Essa semana prefeitos do Brasil fizeram uma grande mobilização em Brasília. Chamei atenção o ano todo, do Brasil, pro grande problema que teríamos no transporte público. Com aumento do combustível, dos veículos, de todos insumos do transporte, somado ao aumento da folha de pagamento. Hoje, a tarifa não remunera mais o sistema. Hoje queremos que o governo federal possa trazer algum subsídio para que o aumento na tarifa não possa ocorrer, ou que seja mínimo", disse ele.

Bruno também disse que a realização da Lavagem do Bonfim e do Carnaval segue indefinida. Disse ainda que ainda não vai comentar o que está planejado para o Réveillon, após o cancelamento do Festival Virada 2022.

"Continuo aguardando convite do governador. Já solicitei audiência e assim que a gente tratar sobre o Carnaval a gente dá uma posição", disse o prefeito. A Lavagem do Bonfim, que acontece antes, também depende desse diálogo e entendimento, diz. "Passa por essa conversa com o governador, pela análise do que está ocorrendo no Brasil e no mundo. As informações preliminares estão confirmando que essa nova variante, a ômicron, pode até ter transmissibilidade maior, mas é menos agressiva que outras que passaram por aqui, como a delta. Estamos avaliando o comportamento dos números, do fator RT, novos casos, casos ativos, pressão sobre sistema de saúde, para aí tomar decisão sobre os festejos tão importantes", destacou.

Diante da possibilidade de ter queima de fogos em alguns pontos da cidade na virada do ano, Bruno preferiu dizer que só vai falar do tema mais perto da data. "No momento certo direi, tenho mais tempo para isso. Temos contrato firmado, prestadores já mobilizados. Minha expectativa é dizer na última semana do ano o que dá para fazer e o que iremos fazer no Réveillon", afirmou.

Ele disse que a prefeitura ainda aguarda chegada das vacinas que serão aplicadas em quem tomou a Janssen, que seria de dose única. "Assim que ela chegar, de imediato vamos aplicar a dose de reforço em todas as pessoas que tomaram", garantiu.

Bruno também foi questionado sobre a possibilidade da prefeitura exigir o "passaporte" da vacinação para permitir acesso a alguns prédios municipais, mas disse que por enquanto não vê necessidade de adotar essa estratégia. "Estamos com 99% da primeira dose e 87% dos que tomaram a primeira tomaram a segunda. As vacinas estão sendo aplicadas. Nesse momento não adotei medidas de exigir cartão de vacinação em alguns locais específicos porque a vacinação de Salvador está avançando", disse ele, afirmando que se for necessário pode anunciar algo do tipo.

Um dia após o rebaixamento do Bahia à Série B, o prefeito lamentou o ano ruim dos times baianos. "Torci muito pelo nosso Vitória e pelo nosso Bahia, para que isso não ocorresse. Isso é muito prejudicial à cidade, em todas as áreas, em especial na área econômica. A gente sabe a importância do futebol na geração de emprego e renda e a alegria que traz para os milhares de torcedores. A gente lamenta, infelizmente um ano ruim pro nosso futebol. Estou à disposição para ajudar tanto os dirigentes do Bahia quanto do Vitória nas medidas administrativa que têm que tomar para ajudar a retornar à primeira divisão. Que a gente possa superar esse momento de dificuldade".