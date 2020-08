Hoje é sexta-feira: os mil e um usos do dendê que você nem imaginava

Sexta-feira é o dia da semana em que o dendê vem à nossa mente e aos nosso corações. Nesse dia, poucos são os baianos que resistem ao sentir um aroma de moqueca, vatapá, caruru ou mesmo de acarajé.

É normal que você associe o dendê à comida. Mas você sabia que esse fruto, tão enraizado na cultura baiana e na nossa história, tem mil e uma outras utilidades? Tudo - literalmente tudo - dele pode ser reaproveitado para criar cosméticos, produtos de higiene e até combustíveis.

Nesse podcast, a gente aborda esses diversos usos do dendê que você nem imaginava. E também discute um projeto de tornar do Dendê do Baixo Sul um produto de identificação geográfica, valorizando sua história e sua ancestralidade.

A entrevista é com Adaílton Francisco, coordenador do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Baixo Sul.

