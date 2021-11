'Hoje era matar ou morrer', vibra Daniel com triunfo do Bahia sobre Grêmio

Depois de três jogos sem vencer, o Bahia reencontrou o caminho dos triunfos no momento certo. Na noite desta sexta-feira (26), o Esquadrão bateu o Grêmio por 3x1, na Fonte Nova, em confronto direto contra o rebaixamento, e saiu do Z4.

Autor do último gol tricolor na partida, o meia Daniel vibrou bastante com o tento. Ele começou o confronto como opção no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo. Ele falou sobre a importância do resultado e do peso de carregar o número que foi de Bobô, um dos grandes ídolos da história do clube.

"Triunfo importante. Estou muito feliz pelo gol, hoje era matar ou morrer - não digo que o Grêmio está rebaixado -, quem perdesse hoje ficaria num caminho muito complicado. Desde que eu cheguei aqui no Bahia nunca fui de marcar muitos gols, mas todos os gols foram decisivos. Tem toda a mística dessa camisa, ainda mais com esse número que [8] que foi do maior jogador do clube. Vou comemorar bastante, mas segunda-feira temos outra batalha importante", disse ele.

A vitória sobre o Grêmio fez o Bahia chegar aos 40 pontos. O tricolor igualou a pontuação do Juventude, mas ultrapassou o alviverde pois leva vantagem no número de triunfos (10 a 9).

O próximo compromisso do Bahia será na segunda-feira (29). O Esquadrão enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão.