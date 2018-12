Holding dona da Louis Vuitton compra o Copacabana Palace

A holding dona do grupo francês Louis Vuitton, anunciou a compra da rede Belmond por US$ 3,2 bilhões, o equivalente a R$ 12 bilhões. Na transação, estão incluídos dois hotéis no Brasil, o Copacabana Palace (RJ) e o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR).

O comunicado foi feito na última sexta-feira (14) e prevê que a transação seja concluída ainda no primeiro semestre do ano que vem. As partes estão esperando autorização por parte das autoridades responsáveis por fiscalizar a concorrência e uma aprovação dos acionista da Belmond.

A Belmond possui mais 25 hóteis de luxo espalhados pelo mundo, além dos dois brasileiros e mais restaurantes, cruzeiros hoteleiros, ferroviários e fluviais.

Ao G1, a assessoria do Copacabana Palace informou que não deve haver mudanças no nome e também disse não saber quando as operações dos novos donos vai ter início. "Estamos muito felizes com a notícia e por fazer parte do maior conglomerado de marcas de luxo do mundo", ressaltou a assessoria do hotel.

O hotel mais tradicional do Brasil, começou a ser construido ainda quando o Rio de Janeiro era a capital do país, em 1919, a pedido do então presidente Epitácio Pessoa, com a intenção de atender ao esperado grande número de visitantes para as comemorações do Centenário da Independência do Brasil.