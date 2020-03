Homem acorda com corpo em chamas e corre até UPA, em Valéria

Um morador do bairro de Valéria viveu um pesadelo na madrugada deste domingo (8). Walace Santos Vieira, de 26 anos, estava dormindo na casa onde mora quando acordou com o corpo em chamas.

Segundo informações do posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), onde ele está internado, Walace acordou com o corpo queimando e, desesperado, começou a correr pela casa.

Ferido, ele conseguiu chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria, onde deu entrada e, pouco depois, foi transferido para o setor de queimados do HGE, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

À polícia, Walace contou que mora com uma pessoa chamada Rosimeire, sem especificar qual sua relação com ela. No entanto, ele garantiu que a mulher não estava na residência quando tudo aconteceu. A vítima disse ainda não ter ideia de quem foi o responsável por atear fogo em seu corpo.

O caso foi registrado na 8ª Delegacia, onde será investigado. Procurada, a Polícia Militar informou não ter sido acionada para atender a esta ocorrência.