Homem acorda com ‘vontade de matar alguém’ e assassina motorista por aplicativo

Uma mulher, de 54 anos, foi assassinada enquanto levava um passageiro ao destino. Yolanda Dillion, além de motorista por aplicativo, também era funcionária do Departamento de Polícia de Nova Orleans (EUA).

A situação ocorreu na última quinta-feira (8), quando a vítima estava dentro do carro no estacionamento de um hotel. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O suspeito foi identificado como Brandon Jacobs, de 29 anos e estava hospedado no hotel. Na delegacia, após a prisão, ele alegou que estava "afim de matar alguém".

"Ele afirmou que acordou de manhã e decidiu que ia matar alguém", afirmou o xerife Joe Lopinto, de acordo com o New York Post. Antes da prisão, o suspeito ainda publicou um vídeo no Facebook mostrando a vítima ferida e inconsciente.