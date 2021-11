Homem acusa seguranças do metrô de racismo em abordagem: 'Discriminado'

Um passageiro do metrô de Salvador acusa seguranças da CCR Metrô de racismo depois de uma abordagem na noite da terça-feira (16), na Estação Rodoviária. "Em plena semana de consciência negra, que todo mundo pleiteia o respeito, acontece isso dessa forma", diz ele.

O autônomo Caíque Vitor Paiva, 29 anos, diz que tentou recarregar o cartão do metrô, mas encontrou os terminais quebrados. Ele diz então que foi fazer uma reclamação. "Eu fui agredido, hostilizado, discriminado e desrespeitado como cidadão. Fiquei impedido de acessar e chegar ao meu destino, que era minha casa", disse, em entrevista à TV Bahia.

Ele conta que foi até uma funcionária identificada como Adriana reclamar que não havia opção de pagar a passagem porque o sistema estava inoperante. Diz que então ela o chamou de "duro", por não ter os R$ 4,10 da passagem. "Mas a máquina tem modalidade de crédito".

Os vigilantes então começaram a hostilizar Caíque, segundo relato dele. "Não souberam fazer a tratativa de forma correta. Fui agredido", relata. "Pisam no meu pescoço, estou aqui ferido, meu celular ficou danificado, tentaram pegar minha carteira".

Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado na madrugada desta quarta (17). "Fui notificado como crime de desacato", afirma. Agora, ele está acompanhado por um advogado e deve prestar queixa.

Em nota, a CCR Metrô diz que não tolera violência e atitudes agressivas. Afirma que o passageiro foi abordado quando tentava danificar o equipamento de autoatendimento da estação e se exaltou, "colocando em risco a integridade dos clientes e colaboradores no local".

"Por isso, houve a necessidade de atuação dos Agentes de Atendimento e Segurança para contenção do homem, e solicitado apoio da Polícia Militar que encaminhou o cliente, conforme protocolos de segurança. A empresa destaca ainda que conta com programa contínuo de capacitação dos seus colaboradores, com foco total no atendimento e na segurança humanizada", diz o texto.