Homem acusado de praticar pelo menos 11 assaltos na Barra é preso

Um homem acusado de praticar 11 assaltos no bairro da Barra e em regiões vizinhas foi preso na noite da última quarta-feira (26), por policiais da 14ª Delegacia (Barra). De acordo com a titular da unidade, delegada Mariana Ouais, nove vítimas já reconheceram o autor. “As pessoas estão sendo ouvidas. Somente essa semana ele cometeu três assaltos utilizando arma de fogo e faca. Durante o interrogatório, ele confessou os crimes”, informou.

O criminoso foi preso pelos investigadores no Forte Santa Maria. “Com ele foi apreendido um notebook. Quatro pessoas foram atacadas, na terça-feira (25), importante que as possíveis vítimas compareçam aqui na Delegacia da Barra, para o reconhecimento do criminoso”, complementou a delegada. O assaltante foi autuado por roubo qualificado, vai passar por exames de lesões corporais e ficará preso à disposição da Justiça.