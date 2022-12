'Homem-Aranha' de 'trem da alegria' vai a nocaute após bater em poste

Um homem que trabalhava como animador em um "trenzinho da alegria" sofreu um acidente após cair do veículo que opera no litoral de São Paulo. Imagens mostram que o rapaz, que estava fantasiado de "homem-aranha", bateu em um poste e caiu na via.

Era o primeiro dia do trabalho jovem, que não ficou ferido.

O acidente foi fimado por um passageiro do carro que seguia atrás do 'trenzinho'No vídeo, é possível ver o ‘homem-aranha’ pendurado na lateral da carreta. Ao abrir os braços durante uma performance, o personagem bateu as costas em um poste e caiu no chão.

A esposa do proprietário do Trenzinho da Alegria, que preferiu não ser identificada, afirmou que o homem está bem. “Graças a Deus foi só um susto. Ele voltou a trabalhar após a queda. Eu queria levar ele ao hospital, mas ele disse que estava tudo bem e que não tinha se machucado”, disse em entrevista ao g1.