Homem armado mantém passageiros de ônibus reféns na Ponte Rio-Niterói

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Um homem armado mantém reféns passageiros de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (20), desde às 5h30. Até 7h20, três pessoas foram liberadas. Segundo a TV Globo, existe a hipótese de que o homem seja policial militar.

Equipes do Batalhão de Operação Policiais Especiais (BOPE) estão no local para participar das negociações. Segundo a TV Globo, o homem pediu para que a polícia providenciasse o afastamento da imprensa pois não quer ser filmado.

O ônibus é da Viação Galo Branco e faz parte da linha 2520, que sai do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, em direção ao Estácio, na região Central do Rio.

Imagens da TV Globo mostraram três reféns - duas mulheres e um homem - sendo liberadas e recebendo atendimento médico. Em outra imagem, o homem surge na porta do ônibus arremessando um objeto com fogo para fora.

De acordo com um comunicado da Polícia Militar do Rio, por meio do Twitter, o órgão informou que está atuando na ocorrência, na pista sentido Rio e que a ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há informações de quantas pessoas estão no coletivo ou quais as motivações do homem.

Homem encapuzado joga um objeto pegando fogo pela porta do ônibus

(Foto: Reprodução/TV Globo)

O porta-voz da PM do Rio de Janeiro, Mauro Fliess, disse que há indícios de que a ação foi premeditada e que sua identidade não está confirmada.

"A possibilidade de ser um PM não está confirmada, só conseguiremos após uma rendição dele. As características são de que foi algo premeditado, ele tinha instrumentos para fazer coquetel molotov e imobilizar as vítimas. O batalhão já inicia a negociação. Temos plena confiança na capacidade dos PMs e no apoio da PRF que iremos conseguir gerir essa crise e ter um final satisfatório. Pedimos as pessoas que estão no engarrafamento para que dentro do possível mantenham a calma e se mantenham em segurança".

Em entrevista à Globonews, a esposa de um dos passageiros do ônibus disse que falou com ele por mensagem por volta das 5h30 e depois não conseguiu mais contato.

A linha onde o homem mantém passageiros refém é a 2520, que sai do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na região Central do Rio. As vítimas que sairam do coletivo receberam atendimento médico. Por causa do ocorrido, as pistas no sentido Rio de Janeiro estão interditadas. No Twitter, a Ecoponte recomenda o uso de barcas para a realização da travessia de Niterói para a capital fluminense.

A #PMERJ está atuando na Ponte Rio Niterói, pista sentido Rio, em apoio a #PRF, para uma ocorrência com tomada de reféns em um ônibus. #BOPE e #BAC também acionados ao local. Em andamento.#PMERJ #SempreAtuante #ServireProteger pic.twitter.com/3Cy04i4Wlr — PMERJ (@PMERJ) August 20, 2019

Mais informações em instantes.