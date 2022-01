Homem bêbado é preso após ameaçar cunhada com espingarda no nordeste baiano

Um homem foi flagrado com quatro espingardas, no domingo (16), no município de Monte Santo, no nordeste da Bahia, por equipes do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Euclides da Cunha), após denúncias de ameaça contra a cunhada. Três facões também foram encontrados na ação. Segundo a polícia, o homem estava bêbado e chegou a disparar.

“A casa dele é vizinha a da mulher que solicitou nosso apoio. Os vizinhos afirmaram que ele disparou uma das armas. Ninguém ficou ferido, ele estava embriagado quando as equipes chegaram e além das armas e dos facões foram encontrados materiais de confecções como cabos de madeira, molas e chumbo“, contou o major Aroldo Pires, subcomandante do 5° BPM.

Segundo o delegado Paulo Jason, lotado na 25ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Euclides da Cunha), unidade no qual o suspeito foi apresentado, houve autuação por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e permanece custodiado na unidade para prestar esclarecimentos.