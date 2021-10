Homem com arco e flecha mata várias pessoas na Noruega 

Um homem armado com arco e flecha matou diversas pessoas e feriu outras na Noruega, nesta quarta-feira (13). De acordo com o jornal The Guardian, o suspeito de efetuar os disparos foi preso na cidade de Kongsberg, a 67 km da capital do país, Oslo.

Segundo o chefe da polícia local, até o momento, as autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho. No entanto, o governo não descarta a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas. A possibilidade de terrorismo também é analisada.

De acordo com o ministério da Justiça e Segurança Pública da Noruega, a ministra Monica Maeland recebeu atualizações sobre os ataques e está monitorando toda a situação de perto.

O governo local não revelou o número de vítimas, porém, a imprensa local informou que foi montada uma grande operação, com mais de 10 ambulâncias. A emissora de televisão NRK fala em pelo menos quatro mortos.

Policiais armados

Por causa do crime, a polícia norueguesa avisou que andará armada temporariamente. Diferentemente de outros países, é comum na Noruega que forças de patrulha nas ruas andem desarmadas devido ao alto grau de segurança pública.

Fontes policiais informaram que o assassino foi visto andando pelas ruas e disparando flechas contra as pessoas, aparentemente de maneira aleatória. Uma testemunha relatou ao jornal norueguês Aftenposten que alguns dos disparos foram feitos em um supermercado.

O jornal Laagendalsposten relata que uma testemunha viu o criminoso fugir da polícia e que viu também uma mulher ferida em um cruzamento pedindo ajuda. As buscas foram encerradas às 17h (de Brasília, 22h na Noruega). Toda área no centro de Kongsberg e os arredores de uma antiga prisão foram isolados. Com informações do G1 e IstoÉ.