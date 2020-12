Homem com carro da Prefeitura de Conceição de Feira teria invadido Le Parc, diz morador

O CORREIO teve acesso a mensagens compartilhadas no grupo de moradores do Le Parc que identificam outra possível linha de investigação no caso do prefeito e da primeira dama do município de Conceição de Feira, Raimundo da Cruz Bastos e Elba Rejane Silva, encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (11), em um apartamento do condomínio Le Parc, na Avenida Paralela.

Segundo um áudio de um dos moradores, uma terceira pessoa teria cometido o crime. De acordo com o relato, um homem teria chegado ao condomínio com um carro oficial da Prefeitura de Conceição de Feira e, mesmo sendo barrado pela equipe de segurança na portaria, teria aproveitado a entrada de um morador para ter acesso ao prédio, invadir o apartamento e matar o casal. A polícia está analisando imagens das câmeras do condomínio.

Segundo vizinhos, o casal não morava em Salvador, mas tinha um apartamento na Torre 9 do Condomínio Le Parc, que era utilizado como suporte para as ocasiões em que eles estavam na capital baiana. Não há relatos de brigas anteriores ao ocorrido, mas amigos da família contaram que o casal estava em processo de separação e vinha se desentendendo recentemente.

Raimundo e Elba estavam casados há 15 anos. Eles deixam três filhos de outros relacionamentos e uma filha pequena em comum. Segundo a Polícia Civil, duas testemunhas estão sendo ouvidas pela delegada Maria Teresa Santos, da 1ª DH/Atlântico, e uma das linhas de investigação é de homicídio seguido de suicídio.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.