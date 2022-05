Homem condenado por mais de 100 estupros é preso após fuga de presídio

A polícia recapturou Wanderson Alves Carvalho, condenado por mais de 100 estupros em Goiás. Há aproximadamente cinco meses o homem fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, enquanto prestava serviços de limpeza.

A prisão aconteceu em Belém, capital do Pará, na tarde de domingo (15). Rodrigo da Silva Santos, advogado de Wanderson, disse ao g1 que o cliente se entregou e deve ser encaminhado para Goiás nesta segunda-feira (16).

"Já há quase 5 meses foragido, e sem paradeiro certo, ele temia pela própria vida, e em contato com o advogado de defesa e familiares, convencemos ele de se entregar e cumprir o restante da pena imposta", explicou o advogado. O condenado fugiu do CPP no dia 17 de dezembro de 2021.

Wanderson, conhecido como “Dentinho”, foi condenado a mais de 196 anos de prisão. Em dezembro, a DGAP informou que abriu uma investigação para apurar as causas e as circunstâncias da fuga do preso, que fugiu durante um trabalho.