Homem de 55 anos é preso por descumprir medida protetiva contra a ex

Roque da Silva Pereira, 55 anos, foi preso no bairro do Calabetão, pela Operação Ronda Maria da Penha, após descumprir medida protetiva expedida pela Justiça. A vítima foi casada durante 20 anos e está separada há 13 do acusado, que possui históricos de agressão a esposa e já acumulava passagens por injúria e difamação. A prisão ocorreu na última segunda-feira (19).

“Ela é atendida pelo Ronda Maria da Penha e estava com essa medida expedida, soubemos que Roque estava descumprindo e nos colocamos à disposição, fornecendo nosso contato para que, assim que ele aparecesse na residência, ela nos informasse. Ela ligou e nós fomos até o local e efetuamos a prisão em flagrante”, ressaltou a tenente Cristiane Alves de Brito da ORMP.

Roque foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, onde foi autuado por ameaça e descumprimento de medida protetiva. Desde a inauguração do Ronda Maria da Penha, em 2015, cerca de 250 prisões de agressores de mulheres foram efetuadas pela unidade.