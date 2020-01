Homem de 62 anos morre afogado na praia da Ribeira

Um idoso de 62 anos morreu afogado depois de entrar no mar da Ribeira, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira (14). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi retirada da água por outros banhistas e atendida por equipes do Salvar, Graer e Samu, mas não resistiu. Existe a suspeita de que ele tenha tido um mal súbito.

Segundo a comandante em exercício do Grupamento Salvar do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), Keila Macário, quando as equipes chegaram o homem já tinha sido retirado do mar e estava recebendo os primeiros socorros de outros banhistas. Familiares contaram que ele tinha problemas cardíacos e, por isso, existe a suspeita de que o idoso tenha passado mal enquanto estava no mar.

“Os populares informaram que não tinham tirado ele da água antes porque acharam que ele estava boiando, então, a gente não sabe o momento exato em que aconteceu o afogamento ou infarto. Quando a guarnição chegou vítima já estava sendo atendida por populares na areia, e apresentava parada cardiorrespiratória”, contou a major.

Os bombeiros usaram um desfibrilador para tentar reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso. Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram, em seguida, e tentaram ajudar na ressuscitação, mas o idoso não resistiu.

O caso aconteceu na avenida Beira Mar, nas imediações do bar Cantinho da Telma. A perícia vai determinar se o idoso foi vítima de um mal súbito ou de um afogamento, mas os bombeiros reforçaram a necessidade de se ter atenção ao entrar no mar. Turistas e moradores devem evitar áreas de risco e locais com muita profundidade, mesmo em praias com mar tranquilo, como a da Ribeira.

Ainda não informações sobre local e horário do sepultamento.