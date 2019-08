‘Homem de Ferro’ é parado em blitz da Lei Seca e acaba multado no Rio

Aparentemente a caminho de salvar o mundo, o Homem de Ferro precisou interromper sua missão após ser parado durante uma blitz da Lei Seca, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, na noite de sábado (25). O caso aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e as imagens do herói soprando o bafômetro viralizou.

De acordo com a assessoria da Operação Lei Seca, o motociclista fantasiado como o herói da Marvel estava voltando de uma festa infantil quando foi abordado e teve de demonstrar que estava sem álcool no sangue. Até aí, tudo bem: a aferição apontou que ele não havia bebido antes de pilotar sua moto ultraveloz.

No entanto, o Tony Stark de mentirinha – o nome verdadeiro do piloto não foi divulgado – estava sem carteira de habilitação e, pra piorar, os documentos da moto fabricada nas Indústrias Stark não estavam em dia.

Por conta disso, o veículo acabou sendo apreendido até que um condutor habilitado comparecesse ao local para recuperá-lo. Após a multa, o piloto foi liberado.