Homem denuncia ao MPF que há cópias de Bolsonaro por aí, feitas por ETs

Foto: Agência Câmara

Um homem denunciou ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal (MPF) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem ao menos uma cópia, criada por alienígenas reptilianos. Segundo o impetrante, que apresentou a denúncia na semaan passada, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o jornalista Glenn Greenwald também possuem cópias. As informações são do UOL.

Na denúncia, o homem narra uma suposta invasão ao planeta e dominação por extraterrestres. Ele alega receber as informações por telepatia e que a pandemia de covid-19 foi resultado de uma colaboração entre os líderes chineses e os alienígenas.

"Os efeitos mortais [da covid] são desencadeados eletronicamente. Aqueles que cooperassem seriam agraciados com vida eterna", sustenta o denunciante.

Ainda de acordo com ele, em 2020, os alienígenas expandiram a criação de cópias em todo o mundo. Segundo ele, Jair Bolsonaro é o presidente com mais cópias. Como prova, ele apresenta a foto de 14 de julho. Naquele dia, Bolsonaro foi internado por uma obstrução intestinal e publicou uma foto sem camisa.

O homem diz que "até uma criança" percebe a diferença entre as "cópias" de Bolsonaro. Uma delas tem as cicatrizes após a facada, a segunda não.

"Nos autos, coloquei fotos do abdômen de Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele sofreu uma facada e tem três cicatrizes. Agora, no dia 14 de julho, quando disse que foi internado nas Forças Armadas, ele não tinha nenhuma marca", alega.

"Bolsonaro queria comprar armas de destruição em massa e o que aconteceu? A subespécie, como punição, colocou ele para publicar foto com o abdômen limpo", acrescenta na denúncia.

No final da sua sustentação oral, o homem ainda acusou o presidente da Comissão, Francisco Rodrigues, de ignorar suas manifestações porque os alienígenas o prometeram uma cópia.