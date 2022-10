Homem desorientado é socorrido após invadir posto de combustível em Salvador

Policiais rodoviários federais resgataram um homem que se encontrava em situação de vulnerabilidade, na última terça-feira (11), na altura do quilômetro 615 da BR 324, em trecho de Salvador.

A ocorrência teve início após uma equipe da PRF receber um chamado de que um homem teria invadido o setor administrativo de um posto de combustível, localizado às margens da rodovia.

No local, os policiais perceberam que o homem aparentava sofrer de transtornos mentais. Falando coisas sem nexo, desorientado, com higiene pessoal precária e também apresentava ferimentos em partes do corpo, o homem não portava documentos de identificação.

Quando questionado se estava bem, o homem repassou informações sem sentido para a equipe. Ele dizia que estava sendo perseguido e que ouvia estampidos de tiro.

Após cerca de uns 80 minutos de conversa, os policias conseguiram acalmar o homem e convencê-lo a receber atendimento médico de uma viatura de resgate da concessionária ViaBahia para um tratamento de urgência.