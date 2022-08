Homem é agredido por agente da Polícia Civil

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão de um agente da Polícia Civil contra um homem, no final de linha de Plataforma, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (15).

As imagens mostram um homem detido por outros agentes e agredido a tapas pelo agente. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes após agredir o policial civil e um servidor da Prefeitura de Salvador.

A situação aconteceu enquanto a Polícia, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizavam uma operação para fiscalização de poluição sonora, na noite de domingo (14). A conduta do policial que aparece nas imagens será apurada, diz a assessoria.

Em nota, a Guarda Municipal informou que, ao perceber a presença dos agentes o dono do veículo trancou a mala do carro. Uma equipe da Transalvador foi acionada e, com a chegada das equipes, o dono do veículo tentou agredir prepostos da Sedur e Polícia Civil.

Populares tentaram impedir a saída dos conduzidos e do material apreendido, mas foram dispersados pelos agentes. A ação está respaldada na lei municipal 5.354/1998 que dispõe sobre a utilização sonora em Salvador, segundo a Guarda Civil Municipal.