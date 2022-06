Homem é atropelado por ambulância em Candeias; Prefeitura nega boatos de fuga e embriaguez

Um jovem, identificado como Lucas da Silva da Costa, foi atropelado por uma ambulância da frota da Prefeitura Municipal de Candeias na noite da última segunda-feira (6), às margens da BA-522, no município. Boatos acusam motorista de fugir do local do acidente e de estar sob efeito de álcool, Prefeitura nega. (Veja mais abaixo)

Na manhã desta sexta (10), familiares e amigos da vítima fizeram uma manifestação em trecho da mesma rodovia. De acordo com a TV Bahia, eles pedem suporte da Prefeitura para o tratamento da vítima.

Em nota, a Prefeitura de Candeias informou que o acidente ocorreu por volta das 20h50 e, devido à proximidade do local com a base do Samu/Candeias, a equipe chegou de imediato e iniciou os primeiros socorros de Lucas e do motorista da ambulância, ainda na via. A ocorrência foi registrada na Central de Regulação do Samu Metropolitano sob nº 1006.

Devido à gravidade do quadro, a viatura do Samu levou Lucas ao Hospital Municipal Ouro Negro, às 21h19, onde ele foi atendido pela equipe de plantão da emergência, incluindo um cirurgião geral, que avaliou o quadro e o medicou. Ele ainda passou pelo atendimento do médico ortopedista, quando foram feitos exames de radiografia e imobilização, além do atendimento de enfermagem.

Ainda segundo a Prefeitura, ele foi transferido para um leito de UTI do Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde permanece até então. As informações sobre o quadro clinico do jovem só são divulgadas de forma presencial e exclusivamente para os familiares.

Já o condutor da ambulância foi levado para o Posto Médico Luiz Viana Filho, em Candeias, onde também foi atendido. A Prefeitura ainda respondeu a alguns boatos e acusações de populares sobre uma possível fuga da cena do acidente ou sinais de embriaguez.

"Ao contrário do que está sendo divulgado nas redes sociais, o mesmo não evadiu do local do acidente, conforme consta em registro da própria unidade de saúde para a qual foi levado... Outros boatos que circulam na cidade é que o motorista da ambulância estaria alcoolizado no momento do sinistro e ser inapto para exercer tal função, entretanto, nenhum órgão competente e/ou pericial apresentou testes que comprovem esses relatos, da mesma forma que, não há registros que comprovem má conduta por parte do servidor", declarou.

O servidor, que não foi identificado, está na gestão municipal desde setembro de 2007. A Prefeitura informa ainda que ele é habilitado para a categoria “D” e que todos os cursos que atestam a capacidade para condução de veículos de transporte de emergência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o habilitam para a função.

O motorista prestou depoimento na 20ª Delegacia Territorial de Candeias na quarta-feira (8), se colocando à disposição da justiça para qualquer esclarecimento. Nos trâmites administrativos segue-se a apuração por meio de Sindicância instaurada pelo governo municipal.

O comunicado da Prefeitura ainda informou que o secretário de saúde de Candeias, Marcelo Cerqueira, foi contatado por meio de ligação feita por um parlamentar do município, que é familiar da vítima, às 21h59 da segunda-feira.

"Nesse momento, Lucas ainda estava no Hospital Municipal em atendimento pela equipe e o próprio secretário passou orientações quanto à solicitação de regulação. O último contato, neste dia, entre o secretário e o referido familiar ocorreu às 23h58, seguindo na terça e quarta-feira, 07 e 08, quando o secretário deixa claro que os serviços do município estão à disposição para apoiar a família", afirma o comunicado.

A subsecretária de Saúde, Talita Ramalho, também conversou com outros familiares de Lucas, a Mãe e uma tia do rapaz, colocando os serviços de Saúde à disposição. Também já foi solicitado ao secretário de Desenvolvimento e Assistência Social que acompanhe a família com psicólogos e assistentes sociais.

A Prefeitura ainda reitera que lamenta profundamente o ocorrido e se mantém à disposição da justiça para prestar qualquer esclarecimento sobre o fato.