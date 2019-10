Homem é baleado após reagir a assalto em Lauro de Freitas

Um homem identificado com Irenilson Rodrigues Souza, 35 anos, foi baleado durante um assalto no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite desta terça-feira (22). O crime aconteceu na Avenida Santos Dumond, no bairro de Itinga. O bandido conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Civil, Irenilson foi abordado por um assaltante que estava em uma motocicleta. Ele reagiu ao assalto e foi baleado pelo bandido, ainda não foi identificado. Antes de fugir, o criminoso conseguiu roubar o celular da vítima.

O crime aconteceu por volta das 19h, e Irenilson foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. O estado de saúde não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Itinga) foram acionados para atender uma ocorrência com vítima de disparos de arma de fogo, mas quando chegaram ao local foram informados que a vítima já havia sido socorrida. A polícia diz que fez rondas e buscas na região, mas que ninguém foi preso.