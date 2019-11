Homem é baleado durante briga com policial militar em Cajazeiras

Uma briga por conta de uma vaga de estacionamento terminou com um homem baleado na manhã desta quarta-feira (20), em Salvador. A vítima teria entrado em luta corporal com um policial militar que tentou intervir no bate-boca e a arma disparou durante a confusão. O fato aconteceu em um estacionamento que fica em frente ao posto de saúde de Cajazeiras IV.

Em nota, a Polícia Militar informou que o PM envolvido na confusão trabalha no posto de saúde. Ele e outro policial estavam de plantão nesta manhã e viram quando duas pessoas começaram a discutir por conta de uma vaga de estacionamento. Um deles era um advogado e o outro paciente do posto de saúde.

A PM contou que os militares tentaram intervir, mas que o advogado passou a agredir o policial com tapas no peito, e empurrões. “Em seguida, eles entraram em luta corporal e a arma do policial disparou acidentalmente atingindo a perna esquerda do homem”, diz a nota.

O caso aconteceu na Rua Franco da Rocha, por volta das 9h, e está sendo apurado pela corregedoria da Polícia Militar e pela 13ª Delegacia (Cajazeiras).

A Polícia Civil informou que os policiais militares envolvidos no fato apresentaram-se espontaneamente na delegacia e contaram o que aconteceu. Os PMs disseram que a arma do policial estava coldre fixado na perna do agente quando ocorreu o disparo. Eles foram ouvidos e liberados.

A arma foi recolhida e será periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Funcionários do posto de saúde e o terceiro envolvido no caso, serão intimados para prestarem esclarecimentos na delegacia. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o homem baleado foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio. Ele foi baleado na perna e o quadro de saúde no momento do resgate era estável.