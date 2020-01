Homem é baleado durante tentativa de assalto na Mouraria

Um homem foi baleado após uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (14), no Largo da Mouraria, no bairro de Nazaré, em Salvador. Daniel dos Santos Pinheiro, 19 anos, foi atingido no pé esquerdo e precisou ser socorrido por Policiais Militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, a vítima informou que tinha acabado de pegar uma corrida de táxi com um amigo, quando foram abordados por três criminosos não identificados. Na tentativa do assalto, os criminosos dispararam contra o veículo e saíram correndo do local, acertando o pé esquerdo de Daniel. A vítima não teve nenhum pertence levado pelos criminosos. O fato foi registado na 1ª Delegacia (Barris).

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho/Nazaré) foi acionada pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom), por volta de 1h30 desta terça-feira (14), para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua do Bângala, na Mouraria.

"Ao chegar ao largo da Mouraria, um homem foi encontrado sentado ao solo com um ferimento no pé esquerdo. A vítima relatou aos PMs que foi atingida quando três indivíduos passaram em um veículo de cor branca, próximo à Castanheira, e um deles disparou. A guarnição socorreu o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicado e a ocorrência registrada no posto da Polícia Civil, que investigará o fato. Em nenhum momento a vítima relatou à guarnição ter tido pertences subtraídos. Nenhum suspeito foi encontrado", informa a nota.

