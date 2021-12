Homem é baleado e morre na localidade do Curralinho, em Salvador

Um homem foi baleado e morto na localidade do Curralinho, na Boca do Rio, no início da tarde desta quinta-feira (2). A vítima ainda não foi identificada. Também não há detalhes sobre a motivação do crime, nem a autoria.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi encaminhada ao local e o caso deve ser investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico.

A Polícia Militar ainda informou que foi acionado pelo Cicom por volta das 14h30 para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade.

"Foram realizadas rondas no local e as guarnições encontraram um homem caído ao solo. A área foi isolada e o Departamento de Perícia Técnica (DPT) foi acionado. Até o momento nenhum suspeito foi localizado", diz nota.