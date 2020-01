Homem é baleado em tiroteio no bairro de Cajazeiras VIII 

Um homem foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) após ter sido baleado na madrugada desta segunda-feira (20), por volta das 3h50, na Rua Paulo Costa, no bairro de Cajazeiras VIII. Variston Nascimento Santos, de 28 anos, foi atingido na mão esquerda no momento em que chegava em casa. Ele segueni nternado na unidade de saúde após procedimento cirúrgico.

Segundo informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, a vítima informou que é motorista de aplicativo e estava finalizando o dia de trabalho e chegando em casa, quando ouviu um barulho de tiroteio no bairro, não sabendo informar a autoria dos disparos.

O fato foi regsitrado na 13ª Delegacia (Cajazeiras) como lesão corporal. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes realizavam rondas para averiguar a denúncia de que homens armados estariam em Cajazeiras VIII. "Ao chegar no local, a guarnição encontrou um homem atingido por um disparo de arma de fogo na mão. A vítima informou que, ao visualizar os suspeitos armados, abandonou o veículo e saiu correndo, mas foi atingida. Os policiais militares prestaram socorro à vítima ao Hospital Eládio Lasserre", disse a PM.

Depois que foi levado pela PM para o Eládio, o homem foi transferido para o HGE.